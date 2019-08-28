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"Boğulma" deneyi yapan tiyatrocuyu kimse kurtarmadı

Bursa'da boğulan birisine yardım edilip edilmeyeceği yönünde sosyal deneye imza atan tiyatrocu Bahtiyar Keskin'e kimse yardım etmedi. Keskin, "Denize girip suyun içinde batıp çıktım, çığlık attım, ancak kimsenin oralı olmadı. İnsanlarımız boğulmalara karşı bilinçlenmeli." dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:49
"Boğulma" deneyi yapan tiyatrocuyu kimse kurtarmadı

Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için farklı kılıklara giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa boğulmalara dikkat çekmek için Bursa'nın Mudanya ilçesinde yüzlerce kişinin yüzdüğü kalabalık denizde boğulma numarası yaparak çevresindeki insanlardan yardım istedi.

Kimse oralı olmadı

Boğulma numarası yapan tiyatrocuya kimse yardım etmedi. Uzun süre denizin içinde batıp çıkan Keskin, bu esnada çığlıklar atarak boğulduğunu belli etmeye çalıştı, ama kimse oralı bile olmadı. Keskin, insanların bu konuda bilgisiz olduğunu belirterek, insanları boğulmalara karşı şuurlu olmaya davet etti.

"İnsanlarımız bilinçlenmeli"

Vatandaşları boğulmalara karşı bilinçlendirmek için böyle bir rol yaptığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "İnsanlar maalesef bu konuda şuursuz. Denize girip suyun içinde batıp çıktım, çığlık attım, ancak kimsenin oralı olmadı. İnsanlarımız boğulmalara karşı bilinçlenmeli. Ben buna dikkat çekmek istedim. İnsanımız bu konuda daha hassas olmalı" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:49
  1. Bursa
  2. Bahtiyar Keskin
  3. Mudanya
  4. sosyal deney

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