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Aktüel

Boğazına erik kaçması sonucu hayatını kaybeden 14 aylık Alya defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:21:52 -
Boğazına erik kaçması sonucu hayatını kaybeden 14 aylık Alya defnedildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, boğazına erik kaçması sonucu yaşamını yitiren 14 aylık Alya Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Feride ve Sezer Aslan çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Alya Aslan, dün evlerinde yediği eriğin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Ailenin durumu fark etmesinin ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alya'nın cenazesi, otopsinin ardından merkeze bağlı Hacıali köyünde kılınan namaz sonrası defnedildi.


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