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Dünya Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara
Dünya

Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Hindistan'da mide bulandıran anlara kameralara yansıdı. Hindistan'ın yöresel etkinliklerinin başında gelen Gübre Festivali Diwali'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı. Yaklaşık iki yüz kişilik grup ise, kendilerini ineklere çiğnetti. Festivalde kaydedilen görüntüler "Allah akıl fikir versin" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:05:00 -
Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara

Hindistan'ın kutsal olarak kabul ettiği Gübre Festivali Diwali'nin son günlerini yerel halk birbirlerinin yüzlerine inek dışkısı sürerek kutladı. Diwali'nin son haftasını Gorehabba Festivali olarak kutlayan Hintler, ineklere taptığı için bu hayvanlardan elde edilen her türlü nesneyi kutsal kabul ediyor.

Yaklaşık iki yüz kişilik grup ise, kendilerini ineklere çiğnetti. Söz konusu görüntüler "Allah akıl fikir versin" dedirtti.

Başbakan et kesimini yasaklamıştı

Öte yandan, Yerlilerin inancına göre Beereshwara Swamy adlı tanrı inek dışkısı içerisinde doğdu. Hindistan'da geçtiğimiz günlerde Hindu milliyetçisi olan Başbakan Narendra Modi, hayvanların daha fazla korunması için baskıda bulunarak birçok Hint eyaletinde uzun süreliğine et kesimini yasaklamıştı.

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