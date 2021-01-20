Boğaziçi'nde şova devam
Boğaziçi Üniversitesi'nde DHKP-C'lilerin kışkırtmasıyla başlayan eylem şova döndü.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası DHKP-C ve CHP'nin kışkırtmasıyla başlayan eylemler devam ediyor.
Öğrenci kılığına giren teröristlerin birkaç öğrenciyi kışkırtmasıyla başlayan eylemler, öğretim görevlileriyle devam etti.
Eylemi adeta şova çeviren öğretim üyeleri, bugün soğuk altında bir araya gelerek rektör Melih Bulu'nun bulunduğu binaya sırtlarını döndü.
Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Cem Say, "Boğaziçi, az önce." ifadesini kullandı.