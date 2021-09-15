Boğaziçililer provakasyona doymadı! İstiklal Marşımızla ahlaksızca alay eden sapkınlara soruşturma

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Boğaziçi Üniversitesi'nin sapkınları, öğrencilik dışında her işle meşgul oluyor. Okuldaki sapkınların yuvalandığı Boğaziçi LGBT Kulübü, üyelerine skandal bir metin göndererek açıkça İstiklal Marşımızı alaya almıştı.

2 yıla kadar hapis cezası istemi

Skandalın ortaya çıkmasından sonra, İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştirerek dalga geçen ve paylaşımda bulunan 2 kişi hakkında, "İstiklal Marşını alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Üniversitenin sapkınları, İstiklal Marşımız metinleri ile ahlaksızca oynayarak, şunları yazmışlardı:

"Ben ezelden beridir zırıl yaşadım, zırıl yaşarım; Hangi eril bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş aktivizm gibiyim, transfobiyi çiğner aşarım. Yırtarım homofobiyi, normlara sığmaz, taşarım. Kampüsün afakını sarmışsa madilikten bir duvar. Benim güllüm dolu göğsüm gibi serhaddim. Lubunya korkma! Nasıl böyle bir şugariyeti boğaz, Paparon dediin .. güvenen canavar."