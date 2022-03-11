Boğaziçili Prof'tan büyük küstahlık! Milleti böyle aşağıladı
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, sosyal medya hesabından milleti aşağılayan skandal bir mesaj paylaştı.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say, “Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir olamaz” sözüyle akıllara kazınan Aysun Kayacı’ya özendi.
Milleti aşağıladı
Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda alenen milleti aşağıladı.
Say paylaşımında “Lozan'ın gizli maddeleri olduğuna, 2023'te biteceğine falan inananların her birisinin seçimde birer oy hakkı var” ifadelerine yer verdi.
Oy kullanan seçmeni kendince aşağılamaya kalkışan sözde profesöre sosyal medyada tepki yağdı.