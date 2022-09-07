Boğaziçi Üniversitesi'nden yurt açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi yaptığı basın açıklamasında kamoyunda çıkan öğrencilere yeterli barınma imkanının sağlanmadığı yönündeki haberleri yalanladı.

İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı o basın açıklaması;

Kamuoyunda Boğaziçi Üniversitesinde öğrencilere yeterli barınma imkanının sağlanmadığı yönündeki iddialar doğru değildir. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'da öğrenci sayısına oranla en fazla yurt imkanı sağlayan kamu üniversitesidir. Bu sene de Üniversitemizin yurt kontenjanı 300 kişi arttırılmıştır.

Öğrencilerimiz sosyo-ekonomik durumlarına göre ve şehir dışından gelen öğrenciler önceliklendirilerek yurtlarımıza yerleştirilmektedir. Bu kriterler göz önünde bulundurularak 11 farklı yurdumuza bu sene toplam 3874 öğrenci yerleştirilmiştir.

Bu sene İstanbul'daki kira artışları nedeniyle üst sınıflardaki öğrencilerimizden yurt talebi geçtiğimiz yılların ortalamasının 700 kişi üstünde olmasına rağmen bu öğrencilerin tamamına yurt imkânı sağlanmıştır.

Kamuoyuna yansıtılan 900 yeni öğrencimizin “barınma sorunu yaşadığı” iddiası doğru değildir. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda başta Anadolu Hisarı kampüsümüzün içindeki yurt olmak üzere çeşitli KYK yurtlarına yerleştirilmiştir. KYK yurt sonuçları bugün açıklanmıştır.

Diğer barınma seçeneklerini değerlendirebilecek öğrencilere imkân tanımak için bu sene üniversitemizin yurt sonuçları erken açıklanmıştır. Açıklanan yerleştirme sonuçları Kandilli Yurdu için ön yerleştirme sonuçları olup, ek yerleştirmelerle alakalı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Farklı bir barınma imkânı bulamayan öğrenciler kalan kontenjanlara yine aynı kriterlere göre yerleştirilecektir.

Kamuoyunu meşgul eden planlı karalama kampanyalarının aksine Üniversitemiz öğrencilere barınma imkânı sağlanması konusunda örnek bir kamu üniversitesidir.