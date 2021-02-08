Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni gelişme!
Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde iki yeni fakülte kuruldu. Üniversite bünyesinde bulunan eğitim, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakültelerine, hukuk ve iletişim fakültesi de eklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi'ne de iki yeni fakülte kuruldu.
İki fakülte, üniversitenin bünyesine katıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde halihazırda eğitim, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler ile mühendislik fakülteleri bulunuyor. Yeni kararla birlikte üniversite bünyesine hukuk ve iletişim fakültesi de eklendi.
Melih Bulu'dan 'Hayırlı olsun' mesajı
Bu kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan iletişim ve hukuk fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulunmuştu.