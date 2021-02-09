Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan akademisyenler 37 gündür eğitim vermiyor!
Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden bir grup akademisyen 37 gündür eylemlerini sürdürürken öğrencileri de eğitim alma hakkından yoksun bırakıyor.
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin, Prof. Dr. Melih Bulu'ya sırt çevirme eylemi bugün 37. gününde devam ediyor.
Boğaziçi'nde rektör protestosu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı çıkan öğrenci ve akademisyenlerin başlattığı protestolar, 37 gündür devam ediyor.
Her gün üniversitenin güney kampüsünde cübbelerini giyerek bir araya gelen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ediyor.
LGBT bayraklarının altına sığındılar
Alkışlar eşliğinde hareketsiz duran akademisyenler, Melih Bulu istifa edene kadar eylem yapmaya devam edecek.
Öte yandan protestocu bir grup akademisyen, okul içerisinde rektörlüğe sırtını dönerken eşcinsel sapkınların (LGBT) renklerinin bulunduğu şemsiyelerin altına sığındı.
Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyada ilk 100'e sokacağını söyleyen Melih Bulu ise, üniversiteyi daha iyi yerlere getireceğini belirterek istifa etmeyeceğini söyledi.