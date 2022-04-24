Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar programında provokasyon! Provokatörler böyle bastırıldı

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programı ile bin 500 kişi protestoların yapıldığı Güney Kampüsü Meydanı'nda bir araya geldi.

Paluluoğlu: Mezun-üniversite ilişkisi güçlenmeli

Üsküdar Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen iftar davetinde, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği Başkanı, Ekonomi Bölümü 2013 yılı mezunu Fehim Paluluoğlu yaptığı açılış konuşmasında, mezunların üniversiteye desteğinin önemini vurgulayarak, mezun-üniversite ilişkisinin güçlenmesi gerektiğini belirtti.

Rektör İnci: Tarihi bir ilerleme kaydetmiş oluyoruz

Mezunlara hitap eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, yeni kurulan Hukuk Fakültesinin 2022 sonbahar döneminde ilk öğrencilerini kabul edeceğini ifade ederek “Bu sene başında kurulan Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile de geleceğin teknolojilerini bugünden tasarlamak ve özgün bir teknoloji alt yapısını ülkemize kazandırmak için yoğun çabalarımız devam ediyor.” dedi.

Rektör İnci, konuşmasının devamında ise, "Üniversitemizin büyümesi yönünde bir diğer önemli gelişme, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile gerçekleşen Anadolu Hisarı Kampüsü’nün devralınması olmuştur. Yeni kampüsümüz sayesinde İngilizce hazırlık okulumuz, Kilyos Kampüsü'nden taşınarak hemen karşımızdaki Anadoluhisarı Kampüsü'ne yerleşecek. Kilyos kampüsümüz araştırma ve teknoloji üretimi amaçlı bir kampüse dönüştürülecektir. Bu yeni alanla birlikte üniversitemizin hizmetinde olacak tüm sosyal alanlar ve mekanlar ile alan sorununda tarihi bir ilerleme kaydetmiş oluyoruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Dönmez: Her zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin yanındayız

İftar davetinde son konuşmayı 1989 Endüstri Mühendisliği mezunu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez yaptı. Bakan Yardımcısı Dönmez, Boğaziçi Üniversitesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında artan proje işbirliklerinin gelecek için önemine değinerek, Bakanlık olarak her zaman Boğaziçi Üniversitesi’nin yanında olduklarını belirtti.

Provokasyon alkışlarla bastırıldı

Öte yandan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında yaklaşık 100 kişi Rektör Prof. Dr. Naci İnci ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Doç. Dr. Çetin Ali Dönmez'in konuşmalarını protesto etmek istedi. Ancak, iftara gelenlerin Rektör İnci ve Bakan Yardımcısı Dönmez'in konuşmalarını, yoğun bir şekilde alkışlayarak bu provokasyon bastırdıkları görüldü. İftar programını provoke etmek isteyen gruba, iftara gelenlerin karşılık vermemesi dikkati çekti.

Kaynak: Superhaber