Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından okullar uzaktan eğitime geçti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze eğitimin olmayacağını açıkladı. Öğrenciler bahar döneminde vize ve finallerin nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Boğaziçi Üniversitesi vizeler ne zaman? | Boğaziçi Üniversitesi final takvimi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri sınavların ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde vizeler öğretim üyelerinin kendi belirleyecekleri yöntemlerle yapılacak. Sınavlar ya ödev ya da online olarak yapılacak. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi7nde öğrencilerin not kaygısı yaşamaması için "esnek not sistemi"ne geçildi.