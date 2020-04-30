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Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi vizeler ne zaman? | Boğaziçi Üniversitesi final takvimi

Boğaziçi Üniversitesi sınavları | Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Hal böyle olunca "Boğaziçi Üniversitesi finalleri ne zaman?" , "Boğaziçi Üniversitesi sınav takvimi" , "Boğaziçi Üniversitesi akademik takvim" , "Boğaziçi Üniversitesi vize finaller nasıl yapılacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, Boğaziçi Üniversitesi final takvimi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:19:00 -
Boğaziçi Üniversitesi vizeler ne zaman? | Boğaziçi Üniversitesi final takvimi

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın ardından okullar uzaktan eğitime geçti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze eğitimin olmayacağını açıkladı. Öğrenciler bahar döneminde vize ve finallerin nasıl yapılacağını araştırıyor.  İşte, detaylar.

Boğaziçi Üniversitesi vizeler ne zaman? | Boğaziçi Üniversitesi final takvimi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri sınavların ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde vizeler öğretim üyelerinin kendi belirleyecekleri yöntemlerle yapılacak. Sınavlar ya ödev ya da online olarak yapılacak. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi7nde öğrencilerin not kaygısı yaşamaması için "esnek not sistemi"ne geçildi.

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