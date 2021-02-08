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Gündem Boğaziçi Üniversitesi taşınacak mı? Boğaziçi Üniversitesi nereye taşınacak?
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi taşınacak mı? Boğaziçi Üniversitesi nereye taşınacak?

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’nun istifasını bahane ederek ikinci gezi ihanetini sergilemeye çalışan terör grupları, sahiplerinin emirlerini yerine getirmekten kaçınmazken, Boğaziçi Üniversitesi’nin farklı semtlere taşınacağı iddiası ortaya atıldı. Peki Boğaziçi Üniversitesi taşınacak mı? Boğaziçi Üniversitesi nereye taşınacak? Boğaziçi Üniversitesi'ne hangi bölümler açıldı?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:32:00 - 2021-02-08 11:32:29
Boğaziçi Üniversitesi taşınacak mı? Boğaziçi Üniversitesi nereye taşınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa gereği Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atamasından sonra terör grupları ikinci gezi ihaneti için harekete geçirildi. Başını FETÖ, PKK, DHKP-C, MLKP’nin çektiği olaylara; ABD, BM, AB, Yunan ve Siyonist lobiden de destek açıklamalarının gelmesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde kümelenen şer konsorsiyumunu gözler önüne serdi. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden kirli planlar devşirmek isteyen karanlık güçler şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’nin farklı semtlere taşınacağının yalanına sarıldı. 

Boğaziçi Üniversitesi taşınacak mı? 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversitenin, 6 kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1 milyon 816 bin 45 metrekare kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, 1 milyon 95 bin 435 metrekare alana yayılan Kilyos Kampüsü'nün üniversiteye tahsisinin Ekim 2020'de yenilendiği ve arazinin eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesine tahsis edildiği belirtilerek, aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü'nde "Yenilenebilir Enerji" temalı 140 bin metrekarelik teknopark alanı izni de verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesinin mevcut kampüslerinden taşınarak, farklı semtlerde bulunan mekanlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne hangi fakülte açılacak?

Cumhurbaşkanı kararıyla rektör atamasından sonra, yine Cumhurbaşkanı imzasıyla, yine Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk ve İletişim fakülteleri kurulmasına karar verilmişti. Prof. Dr. Bulu, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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