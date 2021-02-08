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Gündem Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu kimdir?
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Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Gelişmenin ardından Rektör Yardımcılarından Gürkan Kumbaroğlu'nun hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Gürkan Kumbaroğlu kimdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-08 23:38:00 -
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı oldu. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Kumbaroğlu, Melih Bulu’nun yardımcılığını yürütecek isimlerden olacak. Peki, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Prof.Dr. Kumbaroğlu, doktorasını 2001'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl boyunca İsviçre’de ETH Zürich ve ABD’de Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüttü. Ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik kariyerini sürdüren Prof.Dr. Kumbaroğlu, bu esnada konuk öğretim üyesi olarak Almanya’da RWTH Aachen Üniversitesi, Brezilya’da Sao Paulo ile Campinas üniversiteleri; Nijerya’da Port Harcourt Üniversitesi, Çin’de Çin Bilimler Akademisi ve KKTC’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesinde enerji dersleri verdi.

Prof. Dr. Kumbaroğlu 2011'de Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında Türkiye’nin ilk "Enerji Oscarı" ödülünü aldı. Ayrıca 2012'de Çin Bilimler Akademisi tarafından, “Visiting Professorship for Senior İnternational Scientists” ödülüne layık görüldü. Prof.Dr. Kumbaroğlu “Sustainability”, “Innovative Energy Policies”, ve “Journal of Self-Governance” and “Management Economics” dergilerinin yayın kurulu üyesi. Enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine çok sayıda bilimsel yayını da bulunuyor. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği'nin (IAEE) 2016 Dönem Başkanlığı’nı yürütmüş olan Gürkan Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.

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