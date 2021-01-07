Boğaziçi Üniversitesi personel alımları ne zaman? Boğaziçi Üniversitesi alım başvuru şartları neler?

Boğaziçi Üniversitesi iş başvurusuna bulunacaklar genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Boğaziçi Üniversitesi alım başvuru şartları neler?

-Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,

-Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

-Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim

-MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması konusunda deneyim sahibi,

-React / Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi,

-Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST),

-Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.),

-HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,

-Güvenli kod geliştirme, statik ve dinamik analiz (OWASP, OpenVAS) gibi yazılım güvenliğini sağlama yöntemleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,

-Uygulamadaki açıklıkları tespit etmek için ağ tarayıcısı (örn: nmap) ve ağ dinleyicisi (örn: wireshark) gibi kullanabilecek araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi,

-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli

-NET Framework hakkında bilgi sahibi

-Tercihen C# ile uygulama geliştirmiş

Boğaziçi Üniversitesi personel alımları ne zaman?

Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. Çevrimiçi Başvuru: Başvurular, 04/01/2021 ile 18/01/2021 tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 18/01/2021 tarihi 17:00’a kadar yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Posta Yoluyla veya elden Başvuru:

Başvurular, 04/01/2021 ile 18/01/2021 tarihleri tarihleri arasında “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” doldurarak, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 18/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Bebek/İSTANBUL adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

Boğaziçi Üniversitesi ilan detayları için tıklayın