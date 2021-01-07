  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi personel alımları ne zaman? Boğaziçi Üniversitesi alım başvuru şartları neler?
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi personel alımları ne zaman? Boğaziçi Üniversitesi alım başvuru şartları neler?

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi personel alımı ilanlarına bakılacak olunursa, KPSS puanına göre kamu personel alımı söz konusu. KPSS puanının yanında yazılı ve sözlü sınava da tabi tutulacak olan adaylar şartları sağlamaları durumunda Boğaziçi Üniversitesi’nde sözleşmeli olarak görev yapmaya başlayacak. Peki Boğaziçi Üniversitesi personel alımları ne zaman? Boğaziçi Üniversitesi alım başvuru şartları neler? Boğaziçi Üniversitesi iş başvurusu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 17:48:00 -
Boğaziçi Üniversitesi personel alımları ne zaman? Boğaziçi Üniversitesi alım başvuru şartları neler?

Boğaziçi Üniversitesi iş başvurusuna bulunacaklar genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile  YDS  veya  denkliği  kabul  edilen  Yabancı  Dil  Sınav  puanının  %30  u  alınarak  oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Boğaziçi Üniversitesi alım başvuru şartları neler? 

-Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,

-Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

-Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim

-MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması konusunda deneyim sahibi,

-React / Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi,

-Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST),

-Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.),

-HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,

-Güvenli  kod  geliştirme,  statik  ve  dinamik  analiz  (OWASP,  OpenVAS)  gibi  yazılım güvenliğini sağlama yöntemleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,

-Uygulamadaki  açıklıkları  tespit  etmek  için    tarayıcısı  (örn:  nmap)  ve    dinleyicisi (örn: wireshark) gibi kullanabilecek araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi,

-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli

-NET Framework hakkında bilgi sahibi

-Tercihen C# ile uygulama geliştirmiş 

Boğaziçi Üniversitesi personel alımları ne zaman?

Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. Çevrimiçi Başvuru: Başvurular,  04/01/2021  ile  18/01/2021  tarihleri  arasında  “Sözleşmeli  Bilişim  Personeli Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 18/01/2021  tarihi  17:00’a  kadar  yapılacaktır  (ilan  başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  başvurular kabul edilmeyecektir).

Posta Yoluyla veya elden Başvuru:

Başvurular,  04/01/2021  ile  18/01/2021  tarihleri  tarihleri  arasında  “Sözleşmeli  Bilişim Personeli  Başvuru  Formu”  doldurarak,  fotoğraf  yapıştırılmak  ve  imzalanmak  suretiyle  aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 18/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire  Başkanlığı  Bebek/İSTANBUL  adresine  elden  teslim  etmek  veya  son  başvuru  tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

Boğaziçi Üniversitesi ilan detayları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler
Dünya

Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler

Irkçılığın en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya'da meteorolojik olaylara yabancı isimler verilmesine karar verildi.
Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı
Yerel

Sosyete çatıya topukladı ama yırtamadı! Rezillik tavan yaptı

Konya’da eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ‘sosyete grubu’, polisin geldiğini görünce çatıya topukladı.
ABD'deki olaylar sonrası ünlü şarkıcıdan olay Erbakan paylaşımı
Gündem

ABD'deki olaylar sonrası ünlü şarkıcıdan olay Erbakan paylaşımı

Washington'da Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylarla ilgili sosyal medya hesa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay