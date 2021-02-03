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Gündem Boğaziçi Üniversitesi olaylarında sosyal medya provokasyonlarına 8 gözaltı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi olaylarında sosyal medya provokasyonlarına 8 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane eden vandallar, sokakları yakıp yıktı. Yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden “Halkı Provoke Edici” içerikli paylaşımlar yapan 8 şüpheli enselendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:38:00 -
Boğaziçi Üniversitesi olaylarında sosyal medya provokasyonlarına 8 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşımlar yapan sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşımlar yapan sekiz şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Takibe alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili provoke edici paylaşımlar yaptığı belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ile ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan hesapları takibe aldı.

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