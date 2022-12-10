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Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 13:53:00 -
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Boğaziçi Üniversitesi Fakültelerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

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