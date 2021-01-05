Boğaziçi Üniversitesi nerede? Boğaziçi Üniversitesi kampüsü nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumartesi günkü resmi gazetede yayınlanan kararla 5 üniversiteye rektör atandı. Bu kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu getirildi. Prof. Bulu, AK Parti'nin Sarıyer ilçe teşkilatı kuruculuğu, ilçe belediye başkan adaylığı ve milletvekili aday adaylığı geçmişi nedeniyle tartışma konusu oldu. Bugünkü devir teslim töreninde de üniversite hocalarının protestosu dikkat çekti.

Yeni Rektör, atanmasının ardından "Merhaba Boğaziçi" başlığıyla yaptığı ilk açıklamada "Gerek özel sektör gerek sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık tecrübemin beni getirdiği noktada, ülkemizin dünyada ilk 10'da olma hedefinin, belki de en önemli bileşenin üst seviye eğitim olduğunu yürekten hissediyorum. O sebeple ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi'ne dönüş beni her bir zerreme kadar heyecanlandırıyor. Bu kapsamda beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü nerede?

Boğaziçi Üniversitesi - Kampüsler. Üniversitenin birçok binası, doğusunda sınır olarak Boğaziçi ve Rumelihisarüstü tarihi kalesine sahip olan Güney Kampüs'te yer almaktadır. Bu kampüste üniversitenin en eski binaları bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi kaç kampüs var?

Boğaziçi Üniversite'nin beşi Avrupa Yakası'nda ve biri Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam altı kampüsü vardır. Bu kampüsler toplamda 1,672,106 m2'lik bir alanı kaplar. Güney Kampüs, üniversitenin ana kampüsüdür ve büyük kısmı 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında yapılan binalardan oluşur.