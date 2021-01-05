  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Boğaziçi Üniversitesi Devlet mi Özel mi?
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi Devlet mi Özel mi?

Boğaziçi Üniversitesi ya da kısaca BOUN, 16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından öncülü Robert Koleji kuruldu. Son günlerde yaşanan Boğaziçi Üniversite rektör atanması ile ilgili gelişmelerin ardından Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Devlet mi Özel mi? Boğaziçi Üniversitesi kimin? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:05:00 -
Boğaziçi Üniversitesi Devlet mi Özel mi?

Boğaziçi Üniversitesi Devlet mi Özel mi? sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumartesi günkü resmi gazetede yayınlanan kararla 5 üniversiteye rektör atandı. Bu kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu getirildi. Prof. Bulu, AK Parti'nin Sarıyer ilçe teşkilatı kuruculuğu, ilçe belediye başkan adaylığı ve milletvekili aday adaylığı geçmişi nedeniyle tartışma konusu oldu. Bugünkü devir teslim töreninde de üniversite hocalarının protestosu dikkat çekti. Peki, Boğaziçi Üniversitesi Devlet Üniversitesi midir?

Boğaziçi Üniversitesi Devlet mi Özel mi?

Boğaziçi Üniversitesi ya da kısaca BOUN, İstanbul, Türkiye'deki bir devlet üniversitesidir.

Boğaziçi Üniversitesi ücretli mi?

Eğitim ücretli midir? Eğitim ücretsizdir ve normal öğrenim süresince devam eder. Burs imkânları nelerdir? Boğaziçi Üniversitesi'nde Başarı ve Gereksinim kriterlerine göre farklı burslar verilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesinde hangi bölümler var?

Eğitim Fakültesi.
Fen-Edebiyat Fakültesi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Mühendislik Fakültesi.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.
Yabancı Diller Yüksekokulu.

Boğaziçi Üniversitesi kaç metrekare?

Günümüzde toplam 1.672.106 m2'lik alana sahip olan ve altı yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'
Gündem

Katili andılar! O partiye 'Yazıklar olsun'

Gazeteci İsmail Kılıçarslan bugün kaleme aldığı 'Yazıklar olsun' başlıklı yazısında İran'ı, İran'ın ABD tarafından öldürülen komutanı Kasım ..
Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler
Gündem

Eliaçık grubu iyice sapıttı! AK Parti'ye saldırmak için ayeti bile değiştirdiler

Kendilerini “Antikapitalist Müslümanlar” olarak adlandıran İhsan Eliaçık grubu, Boğaziçi Üniversitesi’nde DHKP-C’lilerin başlattığı provokas..
Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi
Dünya

Dünyanın gözü oraya kilitlendi! Katar Emiri'nin uçağı indi

Katar ile Suudi Arabistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Anlaşması sonrası, Katar Emiri..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay