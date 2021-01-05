Boğaziçi Üniversitesi Devlet mi Özel mi? sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumartesi günkü resmi gazetede yayınlanan kararla 5 üniversiteye rektör atandı. Bu kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu getirildi. Prof. Bulu, AK Parti'nin Sarıyer ilçe teşkilatı kuruculuğu, ilçe belediye başkan adaylığı ve milletvekili aday adaylığı geçmişi nedeniyle tartışma konusu oldu. Bugünkü devir teslim töreninde de üniversite hocalarının protestosu dikkat çekti. Peki, Boğaziçi Üniversitesi Devlet Üniversitesi midir?

Boğaziçi Üniversitesi Devlet mi Özel mi?

Boğaziçi Üniversitesi ya da kısaca BOUN, İstanbul, Türkiye'deki bir devlet üniversitesidir.

Boğaziçi Üniversitesi ücretli mi?

Eğitim ücretli midir? Eğitim ücretsizdir ve normal öğrenim süresince devam eder. Burs imkânları nelerdir? Boğaziçi Üniversitesi'nde Başarı ve Gereksinim kriterlerine göre farklı burslar verilmektedir.

Boğaziçi Üniversitesinde hangi bölümler var?

Eğitim Fakültesi.

Fen-Edebiyat Fakültesi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Mühendislik Fakültesi.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu.

Yabancı Diller Yüksekokulu.

Boğaziçi Üniversitesi kaç metrekare?

Günümüzde toplam 1.672.106 m2'lik alana sahip olan ve altı yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.