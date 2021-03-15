Boğaziçi provokatörlerinden 17 Mart çağrısı!
HDP, CHP ve DHKP-C ile birlikte diğer yasa dışı örgütlerin desteklediği Boğaziçi provokatörleri, 17 Mart Çarşamba günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde buluşma çağrısı yaptı.
Yeniakit.com.tr
Boğaziçi provokatörlerinin kullandığı Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabından 17 Mart Çarşamba günü Çağlayan Adliyesi'nde buluşma çağrısı yapıldı.
'Dayanışmak için Çağlayan'dayız'
Çoğu öğrenci bile çıkmayan provokatörlerin duruşması için dayanışma çağrısı yapan provokatörler, "17 Mart Çarşamba 13:00'te Boğaziçi direnişini savunmak, yargılanan sıra arkadaşlarımızla dayanışmak için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Tutuklu Boğaziçi direnişçileri serbest kalana, polis-ÖGB ablukası tüm üniversitelerden kalkana dek kesintisiz direnişteyiz!" ifadelerini kullandı.
Sözde akademisyenler de çağrı yapmıştı!
Bir grup azınlık sözde akademisyen de geçtiğimiz hafta sonu 'tutuklu öğrencilerimizi derhal serbest bırakın' çağrısı yapmıştı.