  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı
Gündem

Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı

Gezi Parkı olaylarının alevlendirilmesinde rol alan ve olaylar sonrası firar eden Mehmet Ali Alabora, Boğaziçi provokatörlerine de destek verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Alabora, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 15:08:00 -
Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Eylemcilere polis müdahale ederken çok sayıda provokatör de gözaltına alındı. Gezi Parkı olayları sonrasında Türkiye'den kaçan ve artık Gallerli olduğunu açıklayan Gezici Memet Ali Alabora da, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek verdi.

Gezici yine ortaya çıktı

8 yıl önce Gezi Parkı olayları sonrası Türkiye'den kaçan Mehmet Ali Alabora, şimdi yine ortaya çıktı. Boğaziçi'ndeki provokatörlere destek veren Alabora, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...

Dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle piyasalardaki belirsizlik devam ederken dolar ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Uzmanlar, bazı ..
Tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular
Dünya

Tatbikatta skandal! Başkan Erdoğan'ı hedefe koydular

Libya'da darbeci Hafter'in alçak provokasyonları devam ediyor. Dün Hafter'in kontrolünde olan bölgelerde yapılan tatbikatta, Türkiye bayrağı..
Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi
Gündem

Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay