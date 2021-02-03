Boğaziçi onu da cezbetti! Gezici Alabora yine sahneye çıktı
Gezi Parkı olaylarının alevlendirilmesinde rol alan ve olaylar sonrası firar eden Mehmet Ali Alabora, Boğaziçi provokatörlerine de destek verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Alabora, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Eylemcilere polis müdahale ederken çok sayıda provokatör de gözaltına alındı. Gezi Parkı olayları sonrasında Türkiye'den kaçan ve artık Gallerli olduğunu açıklayan Gezici Memet Ali Alabora da, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek verdi.
Gezici yine ortaya çıktı
8 yıl önce Gezi Parkı olayları sonrası Türkiye'den kaçan Mehmet Ali Alabora, şimdi yine ortaya çıktı. Boğaziçi'ndeki provokatörlere destek veren Alabora, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.