Boğaziçi-Kızılay arasında iş birliği
Boğaziçi Üniversitesi ile Türk Kızılay uluslararası insani yardım, sosyal hizmet, göç ve afet, teknoloji, finans ve proje yönetimi gibi konularda ortak araştırma, çalışma grupları oluşturma, rapor hazırlama ve özel etkinlik düzenlemek üzere 3 yıllık iş birliği protokolü imzaladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, imzalanan akademik iş birliği anlaşması uyarınca Boğaziçi Üniversitesi gerekli görülen alanlarda Türk Kızılay personeline özel eğitimler de verecek. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, “Ülkemiz ve dünya insanlarının hizmetine birlikte koşmak bizim için çok önemli” derken, Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık da iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.