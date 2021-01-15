Boğaziçi istismarcıları panikledi! Molotofçu kafa ‘güvenlikten’ rahatsız

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Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane göstererek ikinci Gezi ayaklanması çıkarmaya çalışan marjinal gruplar ve terör örgütleri, öğrencileri kullanarak sahaya indi. Eylemler sırasında polis aleyhine sloganlar atıldı, terör örgütü DHKP-C’ye ait marşlar okundu. Olaylar sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan sadece 2’sinin okulda okuyan öğrenci olduğu, diğerlerinin tamamının bir örgüt üyesi olduğu belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa’nın tanıdığı haklar çerçevesinde tamamen yasal bir şekilde atanan Melih Bulu, marjinal örgütlerin öğrencileri kullandığını belirterek okulda güvenlik önlemi almaya başladı.

Okulda teröristlerin rahat rahat cirit atamaması için harekete geçen Melih Bulu, güvenlik kameraları ve kayıt cihazlarının bakım ve onarımı için ihale açtı.

Cumhuriyet rahatsız oldu

Özellikle Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’lilerin sözlerini manşete taşıyarak teröristlerin sözcülüğüne soyunan, TSK’nın Suriye’deki harekatlarında terör örgütü PKK’nın açıklamalarını internet sitesinde manşetten yayınlayan ve adeta terör örgütleriyle marjinal grupların arka bahçesi haline gelen Cumhuriyet paçavrası, Melih Bulu’nun bu hamlesinden rahatsız oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini kışkırtmaya çalışan teröristlere karşı güvenlik önlemi alınmasını hazmedemeyen Cumhuriyet, “Rektörün derdi güvenlik” başlıklı haberle Melih Bulu’yu hedef aldı. Haberde, “İlk işi kamera onarmak oldu” ifadesine yer verildi.