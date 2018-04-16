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Boğazdan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken ayrıntı!

Çanakkale Boğazı'ndan geçen askeri araç yüklü Rus savaş gemisinin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:31
Boğazdan geçen Rus savaş gemisinde dikkat çeken ayrıntı!

Marmara Denizi'nden, Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı askeri gemi, saat 10.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus askeri geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.

Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi'ne açılacak. Ardından da Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edecek.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 12:31
  1. Rus savaş gemisi
  2. Çanakkale Boğazı

YORUM YAZ

  • ferhatferhat2 sa önce
    Evet Rusya ve Iranlagüclü bir iitifakimiz yok ve müttefikdegiliz, fakat bölgenin hayri icin ortak cikarlarimiz var. Masonlarin bölgedeki oyunlarini ancak bu üc ittifak suya düsürebilir. Masonlarsiyonistlerle Partner oldugumuz cok kanimiza dokunuyor bir Osmanli torunu olarak. Bir Osmanli Torunu olarak bölgede onurliu ve izzetli durus sergilemeliyiz. Masonlarin ve siyonistlerin bölgedeki planlarini da bilmeyen kalmadi herhalde. Degerlerimizi hice sayan ve liberal demokrasi ve özgürlük adi altinda milletin ahlakini ve degerlerini yozlastiranve bölgede hakimiyet saglayip bölgeyi kendi cikarlari dogrultusunda kücük devletciklere parcalayip siyonist ve isgalci israil devletini büyütme cabasi tasiyon bu masonlar birligini red edeiyoruz. Zalimi den kurtulayim derken ortadoguyu seytanin kucagina itmek bilincli müdlümana hic yakismaz.
  • alperalper4 sa önce
    astana üçlüsü türkiye için zaten idlib karsiligi dogu gutaya karismama anlasmasi. bukadar. rusya ile iran ile müttefik falan degiliz.. dünya ezelden beri böyle döner köyler sehirler topraklar insanlar alinir verilir imzalar atilir bozulur yine atilir. kazanan büyük devletsen imzalar atarsin kaybedersen seni imzalara ayirirlar...
  • ramazandagramazandag5 sa önce
    Kesin Türkiye Gemimize saldırı yapar diye korkmuşlardır.Askeri nöbetci dikmişlrdir.
  • ferhatferhat5 sa önce
    Adamlar la astana masasinda dünyaya üclü itifak pozu ver, sonrada adamlari Fransiz, ilgiliz veABD siyonistlerinin vurmasini destekliyoruz aciklamasi yap. Kim güveni bize artik, yilan gibiyiz.Kimyasal zehir kullanildiginda zaten Dogu Guta Rejim in eline gecmisti. Bu yalana cocuklar inanmaz. Filistinde ysanan mezalime yeterince tepki göstermeyip suriyede savasini fitilini atesletip mason ve küffarin bölgeyi kusatmasina destek vermek gayri milli ve gayri islami bir uygulamadir. Bu isten karli cikan taraflar Masonlar ve Siyonistler olacaktir. Türkiye deki politik otorite bu son yaptigi disisleri niteligindeki resmi aciklamalardean sonra cevredeki tüm komsularina karsi itibarini yitirmistir. ve masonlarin oyuncagi haline gelmistir malesef. Alllah yurdumuza ve milletimize izzetli ve onurlu liderler nasip eylesin
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