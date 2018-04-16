Boğaz'dan geçen Rus askeri gemisinde dikkat çeken detay!

Marmara Denizi'nden, Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' isimli askeri gemi, saat 10.45'te Çanakkale’ye ulaştı.

ASKERİ ARAÇ YÜKLÜ

Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eskortluk yaptı. Askeri bir aracın yüklü olduğu Rus askeri geminin güvertesinde nöbet tutan Rus askerler gözlerden kaçmadı.

AKDENİZ'E GİDİYOR

Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi'ne açılacak. Ardından da Akdeniz'e gitmek üzere rotasına devam edecek.