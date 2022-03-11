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Yerel Boğazda gemi karaya oturdu!
Yerel

Boğazda gemi karaya oturdu!

Romanya'dan İtalya'ya giden Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 09:12:00 -
Boğazda gemi karaya oturdu!

Romanya'dan İtalya'ya giden Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Romanya'dan İtalya'ya seyir halindeyken Kilitbahir önlerinde karaya oturan KAPITAN SHYRIAGIN isimli, 142 metre boyundaki mısır yüklü kargo gemisi için, KURTARMA-4 ve TÜRKELİ römorkörlerimiz ile KIYEM-1 botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi.

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