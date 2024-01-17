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Gündem Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun önünde ezilip büzüldü
Gündem

Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun önünde ezilip büzüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-17 14:58:00 -
Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun önünde ezilip büzüldü

Ortalıkta "gazeteciyim" diye dolanan Fatih Altaylı, boğaza nazır lokantada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yerel seçimi konuştu. İmamoğlu'nun karşısında ezilip büzülen Ataylı, ”Bu savaştan Ekrem İmamoğlu galip çıkarsa siyasette önü çok fazla açık” güzellemesi yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Ortalıkta "gazeteciyim" diye dolanan Fatih Altaylı, 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları raydan çıkan tramvaylara, çalışmayan otobüslere, yanan metrobüslere, arızalanan metrolara mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İmamoğlu arkasına yaslanmış bir şekilde poz verirken Altaylı'nın neredeyse otururken önünü ilikleyecek gibi durması görüşmenin içeriğinden daha çok dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu ile boğaza nazır lokantada görüşen Fatih Altaylı, güzelleme yapmaya doyamadı.

”Hem kendi partisi içerisinden birtakım isimlere hem MHP’ye, hem AKP’ye, hem de belki de İYİ Parti’nin bir kısmına filan hepsine karşı bir savaş veriyor. Bu savaştan Ekrem İmamoğlu galip çıkarsa siyasette önü çok fazla açık” şeklinde laf salatası yapan Altaylı'ya vatandaşlar şu sorularla adeta gazetecilik öğretti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Musakkayı sordun mu Altaylı?

Boğaza nazır o lokantanın parasını İBB kasası mı ödedi?"

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Yorumlar

hamdi

milletin cebinden yeyip için bogazda

resat

ya çorba paralarını ödersin ,yada ,ödeyene güzelleme düzersin ,
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