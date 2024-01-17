Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun önünde ezilip büzüldü

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Ortalıkta "gazeteciyim" diye dolanan Fatih Altaylı, 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları raydan çıkan tramvaylara, çalışmayan otobüslere, yanan metrobüslere, arızalanan metrolara mahkum eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İmamoğlu arkasına yaslanmış bir şekilde poz verirken Altaylı'nın neredeyse otururken önünü ilikleyecek gibi durması görüşmenin içeriğinden daha çok dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu ile boğaza nazır lokantada görüşen Fatih Altaylı, güzelleme yapmaya doyamadı.

”Hem kendi partisi içerisinden birtakım isimlere hem MHP’ye, hem AKP’ye, hem de belki de İYİ Parti’nin bir kısmına filan hepsine karşı bir savaş veriyor. Bu savaştan Ekrem İmamoğlu galip çıkarsa siyasette önü çok fazla açık” şeklinde laf salatası yapan Altaylı'ya vatandaşlar şu sorularla adeta gazetecilik öğretti.

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"Musakkayı sordun mu Altaylı?

Boğaza nazır o lokantanın parasını İBB kasası mı ödedi?"