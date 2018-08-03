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Boğaz trafiği askıya alındı

Marmara Denizi'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:43
Boğaz trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında İstanbul Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı.

Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor.

Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:43
  1. İstanbul
  2. boğaz tanker
  3. BOĞAZ TRAFİĞİ

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