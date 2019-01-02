Boğaz tahrişine pratik çözümler

Boğazın ağız boşluğu ile birleştiği yerde bademcikler bulunur.

Yine boğazın çatısında boğaz adenoitleri denilen küçük ve bademcik yapısındaki bezler vardır. Boğazın üst kısmında yan duvarlarda, orta kulağa açılan bir boru bulunur. Burun ve ağız kapatılıp akciğerler zorlanarak hava dışarı verilmek istendiğinde hava bu kanaldan geçip kulak zarına tazyik yapabilir. Kulağa damlatılan ilaçlar bu kanaldan (östaki borusu) boğaza akabilir. Boğazın, solunum sistemiyle ilgili hastalıkları mühimdir. Bazı enfeksiyon ajanlarına bağlı olarak ortaya çıkan boğaz ve ses telleri iltihaplarından gırtlak kanserine kadar ortaya çıkan ekseri hastalık tablosunun en dikkati çeken belirtisi ise, ses kısıklığıdır. Ses kısıklığı olan kimselerde özellikle tedaviye direnç gösteren vak'alarda çok dikkatli muayene ve tetkik yapılmalıdır.

* Boğaz tahrişleri için gargara çok yaygın bir çözümdür. 1 bardak ılık suya çeyrek tuz çorba kaşığı 2 tutam zerdeçal tozu ekleyin ve gargara yapın.. Zerdeçalın birçok antiseptik özellikleri vardır. Bunu 2 ila 3 günde bir kez tekrarlayın.

* Et suyu çorbalar iyi gelir. Ilık su ve bitkisel çaylar da.. Sıcak sıvılar, iltihaplı ve tahriş olmuş boğaz için yatıştırıcıdır. Boğazı daha hızlı kurtarmak için yardımcı olur.

* Bir öksürük şurubu sadece para cezası gibidir. Evet boğaz tahrişi için kolay ilaçlardan biri olacaktır.

* Alkol veya sigara boğazda tahrişin önde gelen sebepleridir. En iyisi bunları terketmektir.

* 1 dilimlenmiş zencefil, 4 ila 5 fesleğen yaprağını 15 ila 20 dakika kaynatın sıcak olarak için.

* 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ve bir tutam tuz ile kaynatıp içebilirsiniz.

* Yatmadan önce ılık süt için. Bu da boğaz tahrişi için çok etkili bir ilaçtır.

* Zencefil çayı boğaz tahrişi için en iyi ilaçlardan biridir.

* Suda bütün limonu kaynatın ve soğuduktan sonra bir kaba suyunu sıkın. Bal ile bu suyu karıştırın. Her 3 saatte bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alın. Bu boğaz tahrişini azaltmaya yardımcı olacaktır.