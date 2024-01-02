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Ekonomi Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam
Ekonomi

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Yeniakit Publisher
2024-01-02 08:35:00 -
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yeni otoyol ve köprü geçiş ücretlerini belirledi.

KGM'nin internet sitesinde yer alan otoyol ve köprü geçiş ücretleri güncellenerek fiyatlarda artış yapıldı.

Buna göre, bugünden geçerli olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi araçların aks aralığına göre 15 ile 110 lira arasında oldu. Motosiklet geçiş ücreti ise 6 lira olarak belirlendi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri tarifesi de araç sınıfına göre 205 ile 920 lira arasında değişiyor. ​​​​​​​​Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 25 ile 275 lira arasında olacak şekilde belirlendi. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de 75 ile 1400 lira arasında yer alıyor.

KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira, en yüksek geçiş ücreti 84 lira oldu.

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