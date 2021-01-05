Kış aylarının gelmesi ile birlikte boğaz ağrısına iyi gelen yöntemler araştırılmaya başlandı. Peki, Boğaz ağrısına iyi gelecek çaylar, bitkiler var mı?

Boğaz ağrısı hangi sebeplerden olur?

Havaların soğuması ile birlikte boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusu da bir o kadar sorulmaya başlandı. Her zaman doktora gitmeniz en iyi yöntem olabilir yalnız ilaç kullanmak yerine kendiniz evde çözüm önerilerini değerlendirmek istiyorsanız altta sizlere aktardığımız karışımı deneyebilirsiniz.

Bu karışım ile boğaz ağrısının gün içerisinde neden olduğu konuşma, yemek yeme eylemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Boğaz ağrısı bunlar ile birlikte çeşitli sıkıntıları da getirebilen bir hastalık çeşitidir. İlerlediği takdirde bademcik iltihabı, kulak ağrısı ve bunlar gibi çeşitli sağlık sorunlarında neden olabilir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Boğaz ağrısı viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Boğaz ağrısına neden olan en yaygın bakteri streptokok piyojenendir.

Boğaz ağrısı doğal yollarla nasıl geçer?

Yöntem 1: Tuzlu su

Tuzlu su boğaz ağrısı için hızlı en temel ve güçlü ev ilaçlarından birisidir. Ağzındaki salin solüsyonunu söndürmek, toksinlerin ağız boşluğundan çıkarılmasına ve aynı zamanda bölgenin dezenfekte edilmesine yardımcı olmak için tuzlu su oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca bademciklerdeki şişmeyi de azaltmaya yardımcı olur. Boğazınızın ph ı iltihap nedeniyle bozulmuştur. Bu durumda tuzlu su boğaz ph ını eski haline getirmeye yardımcı olacaktır.

1- 1 çay kaşığı tuzu 1 bardak ılık suya ekleyin ve karıştırın.

2- 10 ila 15 saniye boyunca gargara yapın ve tükürüp atın.

3- Bardaktaki su boşayana kadar tekrarlayın.

4- Tamamen rahatlamak için 3-4 gün devam edin.

Yöntem 2: Hindistan Cevizi Yağı

Dişlerinizi ve dişetinizi sağlıklı tutmak için hindistan cevizi yağı yöntemini duymuşsunuzdur. Fakat hindistan cevizi yağının boğaz ağrısına da iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Şifalı özelliklere sahip olduğu ileri sürülen hindistancevizi yağı, boğaz ağrısında ve bademcik iltihabında ilaç olarak kullanılabilir. Hindistan cevizi yağı, Anti-bakteriyel özellik barındırmasından dolayı zararlı patojenlerin bademcikler yüzeyinden ayrılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda anti-inflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ağrısındandan anında kurtulmanızı sağlar.

Malzemeler

- 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

- ¼ fincan ham bal

-2 yemek kaşığı taze limon suyu

• Tencereye 2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı yağı dökün.

• 3 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyin.

• Ayrıca, ¼ fincan çiğ bal ekleyin.

• Bunları birlikte karıştırın ve düşük sıcaklıkta ısıtın. Sadece malzemelerin erimesini ve harmanlanmasını istiyorsanız, çok uzun süre pişirmeyin.

• Hazırlanan öksürük şurubu bir kaba aktarılır ve bir süre soğumasına izin verilir.

• Şurubu hava geçirmez bir şişede saklayınız.

Nasıl kullanılır?

İşte boğaz ağrısını oluşturan etkenler Boğaz ağrısına ne iyi gelir

1 tatlı kaşığı hindistancevizi şurubunu 1 fincan ılık suda karıştırıp seyreltin.

Boğaz ağrısının gidermek için günde 3 defa içebilirsiniz.

Yöntem 3: Zencefilli limon çayı

Malzemeler:

İşte boğaz ağrısını oluşturan etkenler Boğaz ağrısına ne iyi gelir

- 1 fincan sıcak su

- 1 çay kaşığı Ham bal (

- 1 çorba kaşığı rendelenmiş zencefil

Nasıl kullanılır?

• 1 su bardağı sıcak suya ½ çorba kaşığı rendelenmiş zencefil ekleyin.

• Bardağı bir çay tabağıyla örtüp 5 dk bekletin.

• Ilıdıktan sonra içerisine bal ekleyip içebilirsiniz.