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Yerel Boğa saldırısı can aldı! Dehşete düşüren anlar kamerada
Yerel

Boğa saldırısı can aldı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-14 21:11:00 - 2023-12-14 21:28:19

Amasya’da mezbahada boğanın saldırdığı Kadir Bilen (55), ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızgın boğanın saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Suluova ilçesine bağlı mezbahada elektrik görevlisi olarak çalışan Kadir Bilen’e kesim için mezbahaya getirilen boğa saldırdı. Boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan Bilen kanlar içerisinde yerde kaldı.

Mezbaha çalışanı hayatını kaybetti

Diğer mezbaha çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen boğa kesim alanına götürüldü. Ağır yaralanan Bilen olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bilen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğanın saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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