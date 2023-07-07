BofA, altın ve gümüş fiyatları tahminini düşürdü!

Bank of America altın fiyatlarının yıl ortalamasının 1.923 dolar/ons olacağını öngörüyor. Bu, 2.009 dolar/ons olan önceki tahmine göre %4'ün üzerinde düşüşü yansıtıyor.

Analistler, artan tahvil getirilerinin ve güçlenen ABD dolarının yatırımcıları piyasadan uzaklaştırdığını, hem altın vadeli işlemlerine hem de altına dayalı borsa yatırım ürünlerine yönelik spekülatif ilginin son haftalarda azaldığını belirtti.

BofA, yeşil enerji geçişinin değerli metal için uzun vadeli destek sağlamasını beklemesine rağmen, gümüş konusunda biraz daha aşağı yönlü beklentiye sahip. Bank of America, ortalama gümüş fiyatını bir önceki tahmin olan 24.55 dolar/ons'tan %6.4 düşüşle 22.89 dolar/ons'a indirdi.

BDFA analistleri, "Gümüş son birkaç aydır bir aralıkta işlem görüyor, bunun nedeni de geleneksel endüstriyel talebin zayıf olması. Küresel ekonominin 2024'e kadar dipten çıkamayacağı varsayımıyla, bunun şimdilik değişmesi pek olası değil" dedi.

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