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Boeing uçaklarıyla ilgili korkunç iddia! Pilot eğitimleri bakın nasıl verilmiş

Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan uçak kazalarının ardından Boeing 737 Max ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. New York Times gazetesi, Boeing 737 Max pilotunun uçağın özellikleriyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığını ve yeni modeli kullanmayı iPad'den öğrendiğini yazdı.

17 Mart 2019 Pazar 22:07
Boeing uçaklarıyla ilgili korkunç iddia! Pilot eğitimleri bakın nasıl verilmiş

New York Times (NYT) gazetesi, birçok Boeing 737 Max pilotunun uçağın özellikleriyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığını ve yeni modeli kullanmayı iPad tabletinden öğrendiğini belirtti.

Normalde pilotların saatlerce antrenman yaptığını ve bunu, uçuşun imitasyonunu yapan ve uçağın yeni özelliklerini gösteren pahalı simülatörler yardımıyla yaptığını yazan gazeteye göre, Southwest Airines ve American Airines pilotları defalarca Boeing şirketinden Max modelinin simülatörünü yapmayı talep etmiş, ancak şirket ve ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) pilotların ek eğitime ihtiyacı olmadığına karar vermişti. Pilotlara sadece olası sorunlar ve yeni donanımın nasıl çalışacağı konusunda bilgi verilme yeterli görülmüştü.

Yeni donanım hakkında bilgi verilmedi

Boeing 737 Max'i test eden bir grup pilotun, ekranlardaki ve motorlardaki değişiklikler dahil uçağın farklı özellikleriyle ilgili 13 sayfalık bir rehber hazırladığı belirtilirken ancak belli şartlarda uçağın burnunu otomatikman aşağı çeken yeni donanım hakkında bilgiye yer verilmediği kaydedildi.

Boeing temsilcileri, hatayı pilotlara ek eğitimin verilmesine gerek kalmadan birkaç hafta içinde düzeltme sözünü verdiğini yazan NYT, Endonezya'daki kazanın hemen ardından MCAS'ın sebepsiz yere arıza çıkarabildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:07
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