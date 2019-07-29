0553 313 94 23

Boeing ile ilgili yeni skandal patladı! Hataları bilmelerine rağmen görmezden gelmişler

Boeing 737 tipi iki yolcu uçağının kaza yapmasının sebebine dair bilgi edinmek için çabalamayan ABD Federal Havacılık İdaresi'nin, düzgün gitmeyen noktaları fark etmesine rağmen harekete geçmediği iddia edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
Boeing ile ilgili yeni skandal patladı! Hataları bilmelerine rağmen görmezden gelmişler

Etiyopya ve Endonezya'da yaşanan ve 346 kişinin canını alan iki kazanın ardından Boeing 737 MAX tipi uçaklar tartışma konusu oldu.

New York Times, Boeing'in hataları ile ilgili ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ihmalkarlığına dikkat çekti.

Daha önce Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, her iki kazada Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi'ndeki (MCAS) bir hatanın payı olduğunu kabul etmişti.

FAA ve Boeing’de çalışmış ve halen çalışmakta olan kişilere dayandırılan haberde, FAA’nın MCAS ile ilgili risk değerlendirmesini hiçbir zaman bağımsız olarak yapmadığı ve aslında sistem hakkındaki bilgileri de toplamadığına dikkat çekildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, kurumun kendi çalışanlarının daha önemli görevlere yoğunlaşabilmesi için rutin kontrollerle ilgili sorumluluğu üretici şirketlere yüklediğini belirtti.

Şirkete 'kusurun varsa söylersin' denildi

Buna göre MCAS’ın geliştirilmesinin takibiyle ilkin FAA’nın iki deneyimsiz çalışanı görevlendirildi.

Daha sonra kurum, sistemin onaylanmasıyla ilgili tüm sorumluluğu Boeing’e yükledi, lakin şirketten MCAS’ın potansiyel tehlike taşıyabilecek eksiklerinin giderilmesiyle ilgili bilgi vermesini istemedi.

Kasım ayında Lion Air kazasının ardından yapılan soruşturmada, pilotların Boeing 737 MAX modelindeki yeni bir özellik olan, motorun durmasını önleyen otomatik sistemle sorun yaşadıklarından yakındığı ortaya çıktı.

Kaza sırasında el kitabına bakarak arızanın sebebini çözmeye çalışan pilotların çabalarına karşın, sistemin uçağın burnunu aşağı çektiği belirtilmişti.

'Tam analiz elimizde yok, şaşkınız'

Ancak yaptıkları güvenlik değerlendirmesinde sistemin uçağın burnunu aşağı çektiğinden ve aracın kontrol edilmesini engelleyebileceğinden bahsetmeyen FAA mühendisleri, 'MCAS sisteminin tam bir analizinin ellerinde bulunmuyor olmasına çok şaşırdıklarını' ifade etti.

'Kaza olursa şunları yaparsınız' bildirisi

Tüm bunlara rağmen FAA, bu tipteki uçakların uçmasını yasaklamak için hemen harekete geçmedi ve bunun yerine pilotlara acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili mevcut kurallar konusunda bir bildiri yayınladı. Kaynakların verdiği bilgiye göre bu bildiride MCAS’tan bahsedilmiyordu.

Kurumsal yetkisini az memur çalıştırmak için şirketlere devretmiş

NYT'ye göre bu durum, uçak üreticilerinin çıkarlarını temsil eden lobicilerin çabaları sonucunda daha az personelle daha çok iş yapmayı amaçlayan FAA'nın Boeing gibi şirketlere daha fazla özerklik aktarmasından kaynaklandı.

Boeing 737 Max 8 krizi

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait JT 610"sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.

189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
  1. Boeing 737 Max 8
  2. Boeing
  3. Skandal
  4. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA)
  5. Boeing CEO'su Dennis Muilenburg
  6. Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS)
  7. Büyük skandal
  8. ihmalkarlık
  9. uçak kazaları

YORUM YAZ

  • hercaihercai40 dk önce
    Birkac milyon oder, kurtulur Boeing! Birkac bin kisi kazaen olmus farketmez, sonrasinda ucagi hallederler. Demekki ucagi tamamiyla test etmeden piyasaya suruyorlar. Utanmalari zaten yok!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bayram tatili öncesi sürücülere kritik uyarı
  1. Bayram tatili öncesi sürücülere kritik..
  2. Seramiksan'dan endüstriyel zeminler..
  3. Almanya’da mağarada mahsur kalan 2..
  4. Büyükşehir Kano’da Türkiye Şampiyonu
  5. Rekabet Kurulu kararları
  6. Otomobilin camında tehlikeli yolculuk
  7. CHP'li İsmail Uygur'un torpil..
  8. Müftülükten uçurtma şenliği
  9. Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları..
  10. Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen..
  11. Galatasaray yönetiminden İmamoğlu'na..
  12. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
  13. İsmail Baha Sürelsan..
  14. Galatasaray'da dev hazırlık!..
  15. 'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun..
  16. Kaynak yaparken patlama sonucu..
  17. ‘15 Temmuz’da sokakta ve sosyal..
  18. Manisa’da biyoteknik mücadele ile..
  19. Sivas’ta trafik kazası: Anne ve çocuğu..
  20. Kaçak elektrikte çığır açtılar! Kaçak..
MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

Günün Karikatürü

28 Temmuz 2019
Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!