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Dünya Boeing 737 Max tekrar kullanıma giriyor
Dünya

Boeing 737 Max tekrar kullanıma giriyor

Etiyopya ve Endonezya'da meydana gelen ve 346 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazalarından sonra uçuşu durdurulan Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının iki yıl sonra tekrar uçuş yapacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:30:00 -
Boeing 737 Max tekrar kullanıma giriyor

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing’e ait 737 Max tipi yolcu uçağının seferleri, Endonezya ve Etiyopya’da meydana gelen ve 346 kişinin hayatını kaybettiği kazaların ardından 2019’un Mart ayında durdurulmuştu. ABD medyası, Miami-New York seferi için yarın uçağın iki yıl aradan sonra tekrar sefer yapacağını bildirdi. Ayrıca, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin Boeing'in uçakta yaptığı değişiklikleri onayladığı ifade edildi.

Birçok ülke henüz onay vermedi

Birçok ülkenin havacılık otoriteleri, 737 Max'in kullanımını henüz onaylamadı. Ancak Brezilya havayolu şirketi GOL Havayolları, bu ayın başlarında yolcu uçuşları sunan ilk havayolu şirketi oldu. Öte yandan Meksika merkezli Aeromexico Havayolları, geçen hafta Mexico City ile Cancun arasındaki seferleri 737 Max ile yeniden başlattı.

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