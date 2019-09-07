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Bodrum’un en renkli festivali başladı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5.

07 Eylül 2019 Cumartesi 23:59
Bodrum’un en renkli festivali başladı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5.Karaova Bağbozumu Şenliğine yerli ve yabancı turistler akın etti. Asma dalı keserek başlayan şenlikte yemekler yapıldı, elişi göz nuru ürünler sergilendi.


Bodrum Belediyesinin desteğiyle Karaova-Der tarafından düzenlenen 5.Karaova Bağbozumu Şenliği, Mumcular Mahallesi’nde bulunan Mustafa Kallem Parkında asma dalı kesilerek başladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk’ün ev sahipliğini yaptığı şenliğin açılış programına, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, bölgede yaşayan vatandaşlar, çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı.


Kurdela yerine asma dalının kullanıldığı ve budama makasları ile kesildiği açılışta kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bu topraklar yüz yıllardır çiftçilikle uğraşan insanların topraklarıdır. Bundan sonrada bu şekilde kalarak gelecek nesillere aktarılması, Karaova’nın korunması ve Karaova’ya dikkat çekmek için bu etkinliklere çok önem veriyoruz. Bağbozumu Şenliğini bugüne kadar canla başla buralara kadar taşıyan başta Karaov-Der Başkanı Ali Öztürk’e, yöneticilerine ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra ise bizler bunu daha da geliştirerek Karaova’yı bir Agro Turizm merkezi haline getirmek için çalışacağız” dedi.


Tarım sektörü ile turizm sektörünün birbirini tamamladığını ifade eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, “Tarımı çok önemsiyor ve turizmi tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendiriyoruz dolayısıyla Karaova’nın da bizim için ayrı bir önem ve anlamı var. Bu önemli etkinlikte emeği geçen başta Belediye Başkanımıza ve Karaova-Der yöneticileri ile diğer herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu şenlik ilçemize hayırlı olur” ifadelerini kullandı.


Karaov-Der Başkanı Ali Öztürk ise gazetecilere yaptığı açıklamada üretimin değerinden bahsederek, “Bu bölgede yetişen ne kadar ürün varsa hepsi şenliğimizde vatandaşla buluştu. Zeytin yağlarımız, üzümlerimiz ve daha sayamayacağım bir çok ürün sergileniyor şenliğimizde. Bu ürünlerimizi bölgemize, ülkemize ve dünyaya önce tanıtacağız sonra üretip satacağız” ifadelerini kullandı.



Köy hayatını turizme tercih ettiler


Eskiden köyde yaşayan üreten insanın çok olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Öztürk, “Ülkemizin yüzde 20’si kentte yaşarken yüzde 80’i kırsalda köylerde yaşardı. Şimdi bu durun tam tersine dönüştü. Biz yeniden insanların kendi köylerinde yaşamaları için mücadele ediyoruz. Turizmin yükselmesiyle birlikte Karaova’daki tarımsal faaliyetler gerilemiş ve turizm ilerlemiştir. Büyün tarımsal işçilerimiz turizmde çalışmaya başlamıştır. İşçilerimizi de turizm nedeniyle kaybetmişizdir. Tekrar toprağa bağlılığı arttırmak adına üretimi ve ürün çeşitliliğini ön plana çıkartarak bu farkındalığı oluşturup, üretimi arttırmaktır hedefimiz. Bu hedefimizi bir noktaya getirdik şimdi kooperatifleşme, birleşerek pazarlama yöntemlerini araştıracağız” dedi.


Öte yandan, Karaova’nın kadınlarından oluşan halkoyunları grubunun gösterisi büyük beğeni topladı. Köklü Kuyu Çocuk korosunun seslendirdiği şarkıları ise vatandaşlar alkış tutarak eşlik etti. Bir tarafta yemekler pişerken diğer tarafta ise elişi göz nuru ürünler tanıtıldı. Karaova bağlarından gelen üzümler ise vatandaşlara dağıtıldı. Zeytiniyle de meşhur olan Karaova bölgesine deki zeytinciler soğuk sıkım zeytinyağlarını yerli ve yabancı turistlere ikram ederek tadım yaptırdı. Binlerce kişinin geldiği şenlik ilk gününde Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de konser verdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 23:59
  1. sergi
  2. konser

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