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Spor Bodrumspor’un kaldığı oteli basmaya geldiler
Spor

Bodrumspor’un kaldığı oteli basmaya geldiler

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ikinci maçı için Bayburt’a giden Bodrumspor kafilesinin kaldığı oteli basmaya kalktılar.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 05:07:00 -

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt’a gitti.

Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı. Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti.

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