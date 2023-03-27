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Spor Bodrumspor'dan Fatih Terim iddialarına cevap
Spor

Bodrumspor'dan Fatih Terim iddialarına cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:04:00 -
Bodrumspor'dan Fatih Terim iddialarına cevap

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim'in Bodrumspor'u satın alacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam Fatih Terim'in 1. Lig ekibi Bodrumspor AŞ'yi satın alacağı iddia edilmişti. Konuyla alakalı Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya'dan açıklama geldi.

"Bize gelen bir şey yok"

Kent Haber'e konuşan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bize gelen bir şey yok. Biz de internetten öğrendik. Önümüzde önemli maçlar var. Biz, maçlarımıza odaklandık." dedi.

Trabzonspor ile de anıldı

Öte yandan, Fatih Terim'in adı son olarak Trabzonspor ile birlikte anıldı. Bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın deneyimli hoca ile çalışmak istediği öne sürülmüştü.

Bodrumspor'un durumu

Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta topladığı 42 puanla 7. sırada yer alan Bodrumspor, play-off potasında yer alıyor. Maçlarını 5 bin kapasiteli Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynayan Yeşil-Beyazlılar'ın başkanlığı Rıza Karakaya yapıyor. Bodrumspor'un sahibi ise Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk.

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