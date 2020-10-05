Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı. Kafatasının 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı.
Bodrum'un İçmeler Mahallesindeki tersanede bir köpeğin 17 Temmuz'da saat 01.40 sıralarında ağzında bir kafatası getirmesiyle şok yaşayan işçiler durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kafatasını Muğla Adli Tıp Kurumu'na yolladı.
Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen kafatasına yapılan DNA taraması sonucunda, 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.