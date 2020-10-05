  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı. Kafatasının 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 02:21:00 -
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Bodrum'un İçmeler Mahallesindeki tersanede bir köpeğin 17 Temmuz'da saat 01.40 sıralarında ağzında bir kafatası getirmesiyle şok yaşayan işçiler durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kafatasını Muğla Adli Tıp Kurumu'na yolladı.

Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen kafatasına yapılan DNA taraması sonucunda, 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz
Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG'nin provokasyonları nedeniyle Suriye'ye müdahale edebileceklerini söyledi...
Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu
Spor

Kanat eksiğini tamamlamak isteyen Kartal, çareyi Galatasaray'ın eski yıldızında buldu

Transfer döneminin son günlerinde kanat eksiğini tamamlamak isteyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'n..
Güvenlik kaynakları uyardı! Yunanistan’dan skandal girişim!
Gündem

Güvenlik kaynakları uyardı! Yunanistan’dan skandal girişim!

Yunanistan’ın seyir emniyeti için ilan edilen NAVTEX’i istismar ederek amacının dışında kullandığını belirten güvenlik kaynakları çözüm için..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay