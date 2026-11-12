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Aktüel Bodrum'daki ölümlü kavgada tutuklanan yat kaptanı 'Below Deck'te 4 sezon yer almış
Aktüel

Bodrum'daki ölümlü kavgada tutuklanan yat kaptanı 'Below Deck'te 4 sezon yer almış

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Bodrum'daki ölümlü kavgada tutuklanan yat kaptanı 'Below Deck'te 4 sezon yer almış

Bodrum'da Muhammet K.'nin (17) öldüğü kavgada tutuklanan Portekizli kaptan Joao Grant Franco'nun ABD'deki 'Below Deck' şovunda 4 sezon yer aldığı ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet K.'nin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle tutuklanan Joao Grant Franco'nun (36), ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında 4 sezon yer aldığı ortaya çıktı. Portekiz uyruklu Franco özel yat kaptanı; kardeşi Carlos Campbell Franco (34) da aynı olay nedeniyle tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, 7 Kasım'da saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen iki kardeş, henüz bilinmeyen nedenle işletmede küfretmeye başladı. Tartışma, şüpheliler ile işletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) arasında çıktı, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı. Başını sert zemine çarpıp yaralanan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede 9 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Franco kardeşlerin yanı sıra Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Joao Grant Franco ile Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun 4 sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak çalıştığı belirtildi.

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını ifade eden Joao Franco, emniyetteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve kendilerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Carlos Campbell Franco ise ifadesinde, kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini savundu. Ağabeyinin Muhammet K.'ye vurmadığını öne süren Carlos Franco, Muhammet K.'nin dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.

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