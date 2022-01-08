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Yerel Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! İki şüpheli enselendi
Yerel

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! İki şüpheli enselendi

Bodrum'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 17:35:00 -
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu! İki şüpheli enselendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisini alan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1,66 kilogram esrar-skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda M.K. ve O.G.T. gözaltına alındı.

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