  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği
Aktüel

Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-08-25 00:09:55 -
Bodrum'da Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü" etkinliği düzenlendi.

Bodrumlu Ukraynalılar Derneğince, Ukrayna'nın 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 29'uncu yıl dönümü kapsamındaki etkinlik, bir alışveriş merkezinin açık alanında gerçekleştirildi.

Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar, yiyecek, kıyafet, takı, çeşitli el sanatları ürünleri, kitap ve kozmetik ürünlerinin yer aldığı stantlar açtı.

Türk ve Ukrayna Milli Marşlarının seslendirildiği etkinlikte, dans gösterileri ve müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı Iryna Demiroğlu, yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin en önemli günlerinden birini kutlamak için toplandık. Başka ülkelerde yaşıyor olsak da köklerimizi, geleneklerimizi ve değerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ukrayna'nın yüzlerce yıllık kültürel mirası var. Bugün bunlardan bir kısmını sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılıp Ukrayna'nın bağımsızlık gününü kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Türkiye ile Ukrayna'nın iyi ilişkiler içerisinde olan iki dost ülke olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı
Medya

Fatih Portakal'ın istifası sonrası İsmail Küçükkaya'dan FOX TV kararı

Gazeteci Hadi Özışık, FOX TV'den ayrıldığı iddia edilen Fatih Portakal'ın ardından İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı...
Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız
Gündem

Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalamalıyız

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetmesi komşu ülke İran'da gündem oldu. Tarihi k..
Yarar ve Saymaz arasında saman ve SİHA tartışması
Gündem

Yarar ve Saymaz arasında saman ve SİHA tartışması

Sözde gazeteci İsmail Saymaz ve güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, canlı yayında saman ve SİHA meselesi yüzünden tartıştı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı