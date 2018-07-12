Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Yalıçiftlik Mahallesi'nde yerleşim yeri ve bir zeytinyağı fabrikası yakınlarındaki otluk ve makilik alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgedeki vatandaşlar ve fabrika sahipleri, alevlere, itfaiye ekipleri gelene kadar bahçe hortumları ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Paniğe neden olan yangın, fabrikaya sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, fabrikanın bahçesindeki zeytin ağaçları ile bazı eşyalar zarar gördü.