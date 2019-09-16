0553 313 94 23

Bodrum’da Makilik alanda korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 01:24
Bodrum’da Makilik alanda korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın geceyi gündüze çevirdi. Otluk ve Makilik alanda çıkan yangın için ekipler seferber oldu.


Turgutreis mahallesi de otluk ve makilik alanda çıkan yangın, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangın devam ediyor.


Bayrak Tepe mevkisinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Otluk ve makilik alanda başlayan yangın kısa süre içinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Turgutreis’in yanı sıra Bodrum’un diğer mahallelerinden çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.


Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle müdahale etmede zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü.


Başkan Aras da yangın yerine geldi


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın duyar duymaz bölgeye geldi. Yangını yerine inceleyen Aras itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Yangın bölgesinde de inceleme yapan Başkan Aras, yangının geniş bir alana yayıldığını belirterek “Şu an Turgutreis Karabağ bölgesindeyiz. Dağlık alanda çıka bir yangın. Genelde makilik bir bölge. Meskun bir mahal değil. Ancak çok sarp bir yerdeyiz. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yol olmadığı için ekipler bir yere kadar müdahale ediyor. Şu an rüzgar yok. Muhtemelen kısa süre sonra kontrol altına alınacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 01:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus'ta anketlere göre ikinci tura kalan adaylar kutlamalara başladı
    1. Tunus'ta anketlere göre ikinci tura..
    2. Bodrum’da Makilik alanda korkutan..
    3. TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı
    4. Çavuşoğlu acı gerçeği böyle açıkladı:..
    5. Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı
    6. O yangını terör örgütü PKK üstlendi!
    7. Kuveyt'te İHA alarmı
    8. S-400 sisteminin devreye gireceği..
    9. Rusya Savunma Bakanlığı S-400..
    10. Kırklareli’nde zincirleme kaza: 2’si..
    11. Adana’da trafik kazası: 1 yaralı
    12. Köpeğe çarpan otomobil takla atarak..
    13. Ağabeyine sinirlenince evlerini ateşe..
    14. Hakkari’de 3 ayrı trafik kazası: 4..
    15. Arjantin’de göçmenler günü festivali..
    16. Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    17. Sudan'da kolera salgını
    18. Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde..
    19. Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2019..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2019
    21. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    22. TÜRSAB yönetimi Diyarbakır’da toplandı
    23. Maçın ardından
    24. Tenekede tavuk pişirirken evi yakıyordu
    25. Yangında önce bayrağı kurtardı!
    26. RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten..
    27. SSVD nedir? SSVD riski ne kadardır?
    28. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    29. Paralimpik tenisçi Büşra Ün,..
    30. Kuşak Güreşi’ne ilk kez katılan Türk..
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
    Suudi Arabistan'ın damarı kesilmişti... Irak'tan kritik açıklama!
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?
    Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    Beton Ekrem, bu kadar parayı ne yapıyor?
    Yunanlıları korku sardı! Bilim-2’yi görünce bile paniklediler
    Yunanlıları korku sardı! Bilim-2’yi görünce bile paniklediler