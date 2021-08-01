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Gündem

Bodrum'da mahalle sakinlerine kritik uyarı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor. Beyciler Mahallesi'nde vatandaşların zarar görmemesi için evlerini boşaltmaları çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 03:01:00 -
Bodrum'da mahalle sakinlerine kritik uyarı

Beyciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen çok sayıda yangın söndürme ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor. Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı.

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