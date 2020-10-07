Bodrum'da kaldığı otelde fenalaşan Ukraynalı turist öldü
MUĞLA (AA) - Bodrum'da, kaldığı otelde fenalaşan Ukrayna uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki bir otelde eşiyle tatil yapan Adrian Novosad (53), otelin restoranında yemek yediği sırada fenalaştı. Ukraynalı turist için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan turist, kurtarılamadı.
Turistin cesedi, kesin ölüm nedeni için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.