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Bodrum'da kaçak içki operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bir eğlence mekanı ile deposuna yapılan baskında çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 10:58
Bodrum'da kaçak içki operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir eğlence mekanında kaçak üretildiği belirlenen içki satışı yapıldığını tespit etti. Dün gece yarısı, barın deposunun yakınında beklemeye geçen polis ekipleri, buradaki içkilerin açık kasa kamyonete yüklenip bara götürüldüğünü ortaya çıkardı.

Mekana ve deposuna operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli türlerde 201 şişe kaçak içki, üzerinde TAPDK bandrolü bulunan 94 içki şişesi kapağı, 90 boş senet, 5 farklı bankaya ait çek fotokopileri, 1 adet 19 litrelik damacana ile içi içki kokan 25 boş bidon ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 10:58
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