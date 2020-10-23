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Aktüel Bodrum'da inşaat kazısında tarihi eser olduğu düşünülen duvarlara rastlandı
Aktüel

Bodrum'da inşaat kazısında tarihi eser olduğu düşünülen duvarlara rastlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:18:12 -
Bodrum'da inşaat kazısında tarihi eser olduğu düşünülen duvarlara rastlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında, tarihi eser olduğu değerlendirilen duvarlara rastlandı.

Yokuşbaşı Mahallesi Reisoğlu Hacı Halil Efendi Sokak'taki bir arazide inşaat için çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında tarihi eser olduğu değerlendirilen duvarlara rastlanılması üzerine, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bilgi verildi.

Müze yetkilileri gözetiminde alanda sondaj kazısı başlatıldı.

Bölgeden çıkan kalıntıların, incelenmek üzere Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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