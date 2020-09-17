  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bodrum'da görüntülenen yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu
Aktüel

Bodrum'da görüntülenen yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:15:53 -
Bodrum'da görüntülenen yunus sürüsü görsel şölen oluşturdu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yunus sürüsü görüntülendi.

Bitez sahilinde gezintiye çıkanlar, bir grup yunusun bölgede yüzdüğünü fark etti. Kıyıya yakın bir alanda dolaşan ve görsel şölen oluşturan yunuslar, cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Sefa Türk'ün kaydettiği görüntülerde 10'a yakın yunusun bölgede grup halinde bir süre yüzmesi yer alıyor.

Bazı kişilerin de denizdeki yüzen iskeleden yunusları seyretmesi görüntülere yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor
Gündem

AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR'un parsel pa..
Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş
Gündem

Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de Temel Haklar Komisyonu, çalışanlara hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı