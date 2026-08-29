Bodrum'da dev organizasyon! Sağlık için denize giren yüzücüler kulaçları yarıştırdı!

Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen "Sağlığa Kulaç At" etkinliği, ikinci kez Bodrum’da gerçekleştirildi. Kumbahçe Paşatarlası Plajı’ndan başlayan etkinlikte hekimlerden sporculara, çocuklardan yetişkinlere çok sayıda katılımcı sağlık için denize girdi.

Sağlıklı ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin ikinci buluşması, Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi’ndeki Paşatarlası Plajı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay, Memorial hekimleri, yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra Bodrum halkı katıldı. Açık denizde gerçekleştirilen organizasyonda erişkin ve çocuk lisanslı yüzücüler ile Türkiye Yüzme Federasyonu açık deniz yüzücüleri aynı parkurda sağlık için kulaç attı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi ve yüzme sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

"Bodrum’un bu tür etkinliklere ihtiyacı var"

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak organizasyonun Bodrum için önemine dikkat çekti. Sırmalı, "Bodrum’da ‘Sağlığa Kulaç At’ etkinliğine ikinci kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Doğasıyla, deniziyle güzel ilçemiz Bodrum’un spor ve sağlıklı yaşamı teşvik eden bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Bodrum’a değer katan bu organizasyonları her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Gelenekselleşmesini diliyorum"

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise etkinliğin ikinci kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporun ve hareketli yaşamın toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken bu anlamlı buluşmanın gelenekselleşmesini diliyorum. Her geçen yıl artan katılımla devam eden organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Memorial Sağlık Grubu’na, Türkiye Yüzme Federasyonu’na ve sağlık için kulaç atan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sağlıklı yaşamı günlük hayatın parçası haline getirmek istiyoruz"

Memorial Bodrum Hastanesi Direktörü Hasan Peksel de sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Peksel, "Sağlıklı bir toplumun temelinde, sağlığı korumayı ve hareketli yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Sağlığa Kulaç At’ etkinliğini, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun değerli desteğiyle bu yıl yeniden hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Memorial olarak koruyucu sağlık yaklaşımını desteklediklerini belirten Peksel, her yaştan insanı daha hareketli bir yaşama teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Peksel, Bodrum’un denizle bütünleşen yaşam kültürünü sağlık ve sporla buluşturan etkinliğin her yıl büyüyerek gelenekselleşmesini önemsediklerini kaydetti.

"Yüzmeyi yaşam biçimine dönüştürmek istiyoruz"

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay ise yüzme sporunun yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Federasyon olarak yüzme sporunu yaygınlaştırmak, bir yaşam biçimine dönüştürmek ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek için çalışıyoruz. Memorial Sağlık Grubu iş birliğiyle bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz ‘Sağlığa Kulaç At’ etkinliği, toplumu yüzme ve hareketli yaşam etrafında buluştururken sosyal sorumluluk misyonumuza da önemli katkı sağlıyor" dedi.

Etkinlik, katılımcıların denizde sağlık için attığı kulaçlarla sona erdi.